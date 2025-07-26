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  • В «Спартаке» обвинили Карасева в «нечестном» судействе в матче с «Балтикой»

В «Спартаке» обвинили Карасева в «нечестном» судействе в матче с «Балтикой»

Сегодня, 18:15
48

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

– Ощущение опустошения. Очень сложно выиграть, когда в начале игры удаляют игрока. К сожалению, не получилось.

– Второй матч подряд судьи принимают решение не в пользу «Спартака». Видишь ли закономерность?

– Да. Я только привыкаю к лиге, но некоторые решения мне кажутся странными. Люди сверху должны что‑то делать по этому поводу. Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру?

– По каким эпизодам вопросы?

– Я здесь чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч знают, о чем я говорю. Дело сделано, нужно сфокусироваться на следующей игре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Гарсия Ливай Карасев Сергей
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Комментарии (48)
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темирхан
1753547474
Ну конечно Карасев ВИНОВАТ! Но КОГДА покупают НЕ ЧТО! ВВИДЕ ЗАБОЛОТНОГО! Которому только в ММА участвовать и у который в ФУТБОЛЕ УРОВЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ, тут нечего сказать!
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Taps
1753547505
Ха-ха ... Какие жалкие оправдания. Поплачь ...
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темирхан
1753547827
не хрена себе! когда игроку чуть ногу не оторвали, виноваты СУДЬИ? ВЫ КОГО КУПИЛИ ТО? ГЛАЗА ГДЕ БЫЛИ? АХ ДА! ОЧЕРЕДНОЙ РАСПИЛ БАБЛА И ЧЕРНАЯ СХЕМА! КАК С ЗАХАРЯНОМ в Реал Сосьедад!
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anatolich72
1753548176
Давить будут всех, сегодня Спартак, завтра Рубин, ********** 101 год отметить надо.
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balam
1753548962
Кащенко плачет.
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vsolon
1753549319
обосрались а карась виноват....
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Ilichkadr70
1753549767
Хряков с почином!Теперь после каждого тура будут строчить жалобы на судейство.
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Фердя
1753550175
Хватит скулить, пора понять что играют за великий клуб России! Спартак всегда пытаются кусать в данный период Миллеровского безвластия и всегда клуб стряхивал с себя грязь и слюни парня с берегов Невы! Спартак вперёд и только победа!
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TOMSON
1753550789
Бомбардир с его заголовками приучает читать содержимое все внимательнее и внимательнее…
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aaaaahhhh
1753551533
вот, странное чувство после игры, проиграл Спартак, а стыдно за зенит....
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