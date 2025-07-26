В «Спартаке» обвинили Карасева в «нечестном» судействе в матче с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Балтика» вышла на 1-е место.

– Ощущение опустошения. Очень сложно выиграть, когда в начале игры удаляют игрока. К сожалению, не получилось.

– Второй матч подряд судьи принимают решение не в пользу «Спартака». Видишь ли закономерность?

– Да. Я только привыкаю к лиге, но некоторые решения мне кажутся странными. Люди сверху должны что‑то делать по этому поводу. Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру?

– По каким эпизодам вопросы?

– Я здесь чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч знают, о чем я говорю. Дело сделано, нужно сфокусироваться на следующей игре.