В «Спартаке» обвинили Карасева в «нечестном» судействе в матче с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).
- «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
- В поле судил москвич Сергей Карасев.
- «Балтика» вышла на 1-е место.
– Ощущение опустошения. Очень сложно выиграть, когда в начале игры удаляют игрока. К сожалению, не получилось.
– Второй матч подряд судьи принимают решение не в пользу «Спартака». Видишь ли закономерность?
– Да. Я только привыкаю к лиге, но некоторые решения мне кажутся странными. Люди сверху должны что‑то делать по этому поводу. Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру?
– По каким эпизодам вопросы?
– Я здесь чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч знают, о чем я говорю. Дело сделано, нужно сфокусироваться на следующей игре.
Источник: «Матч ТВ»