Станкович заявил об усталости после 0:3 от «Балтики»: «Беспокоюсь о здоровье»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Балтика» вышла на 1-е место.

– В 1-м туре «Балтика» играла с «Динамо». На что вы обращали внимание?

– Сейчас трудно об этом говорить. После удаления все поменялось. Перед матчем я говорил, что это очень сильная и быстрая команда. Мы все понимали, но при игре 11 на 9 они просто получали удовольствие. Был фол на Максименко, а Маркиньос там получил желтую карточку, которая превратилась потом в красную.

Честно говоря, я уже устал от этого. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно.