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  • Станкович заявил об усталости после 0:3 от «Балтики»: «Беспокоюсь о здоровье»

Станкович заявил об усталости после 0:3 от «Балтики»: «Беспокоюсь о здоровье»

Сегодня, 17:51
27

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

– В 1-м туре «Балтика» играла с «Динамо». На что вы обращали внимание?

– Сейчас трудно об этом говорить. После удаления все поменялось. Перед матчем я говорил, что это очень сильная и быстрая команда. Мы все понимали, но при игре 11 на 9 они просто получали удовольствие. Был фол на Максименко, а Маркиньос там получил желтую карточку, которая превратилась потом в красную.

Честно говоря, я уже устал от этого. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (27)
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Серый212918
1753544950
Водочки прими и всё пройдёт.
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CSKA winner
1753545622
Меньше руками надо размахивать . Сидел бы на скамеечке тихо и не уставал бы так . Нервничать надобно спокойнее .
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VPERDIV SPARTAK
1753545656
Бедняга как переживает за Спартак, как за родного)
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timon2401
1753545794
Ехал бы ты домой от греха подальше)) и любимчика Литвинова захватил, а там дай бог и Денисова когда нибудь с Максименко..
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порт
1753546115
Прошло два тура, а он уже устал. Возьми путëвочку в Турцию, отдохни.
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alefreddy
1753546382
так уступи место Талалаеву
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FFR
1753547606
Так устал, уезжай домой отдыхать.
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FWSPM
1753548307
Это Спартак не тянешь подавай в отставку
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Plyash
1753549005
- Деян ,вы заболели ? - Нет , я просто так выгляжу...
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Persona_non_Grata
1753550109
Тот случай когда поддержу Станковича - надо как-то успокоиться самому и успокоить команду !!! Чемпионат только начался и всё еще впереди ! Такое впечатление, что Спартак прям притягивает к себе спорные и скандальные моменты в игре !!! Если не получается так активно их воспринимать, может попробовать тактику Карреры - не помню ни одного случая его подобного поведения и как-то скандалы проходили мимо !)... Надеюсь, что именно это он имел ввиду, когда заговорил о здоровье - дышим глубже и бережем нервы свои и игроков !!!...
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