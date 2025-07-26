«Судейский ляп»: Мостовой – об отмененном голе «Балтики» «Спартаку»

В эти минуты проходит матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

В первом тайме у гостей отменили гол, забитый Брайаном Хилем.

«Друзья, привет! Закончился первый тайм матча «Спартака», удаление, конечно, Заболотного… Это не оправдание, он виноват, он подвeл команду, но я хотел бы вернуться к эпизоду, когда «Балтика» забила гол. Очередной ляп судейский, это не потому, что я болею за «Спартак» или за «Балтику», ну как можно не разобраться в моменте, который был, после которого «Балтика» забила гол? Ну как можно, там же было видно, сначала упал, да, первый футболист, там мяч у него казался случайно, да, он сидел там, да.

Ну когда Мартин садится на мяч, ну там же на повторе было видно, он специально садится на мяч и придерживает его попой, да, задним местом. И когда человек просто выбивает из-под него и залетает мяч потом в ворота, он находит какой-то фол в атаке. Ну это смешно же! Сколько можно ошибаться, ребят, у вас три судьи сидят там в комнате в этой?» – сказал экс-спартаковец Александр Мостовой на своем телеграм-канале.