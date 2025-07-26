Федотов проанализировал удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление форварда Антона Заболотного в матче 2-го тура против «Балтики».

«После нарушения игроком №91 команды «Спартак» Сергей Карасeв не вынес не каких санкций.

Не соглашусь с окончательным решением и удалением игрока команды «Спартак» №91 за серьeзное нарушение правил.

Заболотный тянулся сыграть в мяч, в момент контакта нога была согнута и не было додавливания, нога ушла вскользь.

Считаю, что в пограничном моменте следовало ограничиться желтой», – написал Федотов.