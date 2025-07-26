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  • Федотов проанализировал удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Федотов проанализировал удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Сегодня, 15:32
17

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление форварда Антона Заболотного в матче 2-го тура против «Балтики».

«После нарушения игроком №91 команды «Спартак» Сергей Карасeв не вынес не каких санкций.

Не соглашусь с окончательным решением и удалением игрока команды «Спартак» №91 за серьeзное нарушение правил.

Заболотный тянулся сыграть в мяч, в момент контакта нога была согнута и не было додавливания, нога ушла вскользь.

Считаю, что в пограничном моменте следовало ограничиться желтой», – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Заболотный Антон Федотов Игорь
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Комментарии (17)
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Челнинец
1753534442
так это же газпромовская шваль, Бзенит позор российского футбола
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Интерес
1753534485
ВСе последующие события показывают,что "Спартак" стал позорной, ноющей и скандалящей командой.Копия главного тренера!!!
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TANNER
1753534553
А что тут можно обсуждать? Почему так долго ВАР смотрели? Железобетонная красная вообще без каких либо вопросов.
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САДЫЧОК
1753534572
Удаления не должно быть
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ПалкоВводецъ007
1753534629
Карась тащит хряков. Теперь отменил чистый гол. Позор. Гыгыгы
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JIEGEHDA
1753534965
Так сквозь нога пошла . Типо надо было вырвать ногу?? Такой же эпизод потом скажешь что нога пошла сквозь это удаление . Федотов начал делать репутацию . Только вот за счёт хряков она лучше .
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Фердя
1753535126
Прямая красная, Заболотный ты Даун!
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lek!
1753535540
Конечно же спартаковские скажут , что не было фола . Там красная больше да чем нет . Так и будем жаловаться на судейство ? Нужно выносить соперника , что бы не жаловаться на судью .
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Plyash
1753536056
У правого всегда неправый виноват ...
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alefreddy
1753537355
желтая и не больше но тут как раз болотное решение
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