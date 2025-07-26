Шпилевский – после двух поражений «Пари НН» на старте РПЛ: «Вы смотрите только на результат, я смотрю в глубину»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

У «Пари НН» на старте сезона РПЛ 2 поражения подряд.

Следующий соперник – «Локомотив».

Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

«В двух матчах мы пропустили пять мячей, я думаю, что команда этого не заслуживает. К сожалению, результат не в нашу пользу, это больно.

Два поражения на старте сезона – это провал? Вы же смотрите только на результат, я более смотрю в глубину. Пускай люди говорят, что хотят, провал – не провал», – сказал Шпилевский.