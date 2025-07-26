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  • «Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74

«Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74

Сегодня, 10:20

27 июля 2025 года в 18:30 пройдет матч 2-го тура нового сезона в Первой лиге. Столичная «Родина» будет принимать «Спартак» из Костромы.

«Родина»

Подопечные Зорана Зельковича стартовали в новой кампании с домашнего поединка с новороссийским «Черноморцем». Соперники расписали мировую – 1:1.

Москвичи старательно пытаются играть в короткий пас, с акцентом на комбинационный футбол. У «Родины» есть потенциал, но насколько команда будет претендовать на позиции в первой половине таблицы покажет время.

Последние три игры:

  • Родина – Черноморец 1:1
  • Родина – Шинник 6:2
  • СКА-Хабаровск – Родина 1:0

«Спартак» Кострома

«Спартак» не сумел отметиться ярким дебютом в Первой Лиге. На своем поле команда уступила «Факелу» (0:1). И если игра в обороне в целом оставила приятное впечатление, то по атакующим действиям есть большие вопросы. По сути, за 90 с хвостиком минут «Спартак» не сподобился создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот «Факела». Теперь команда из Костромы попробует исправиться в выездном поединке с менее статусным оппонентом.

Последние три игры:

  • Спартак Кострома – Факел 0:1
  • Акрон – Спартак Кострома 0:0
  • Спартак Кострома – Ленинградец 0:1

Очные встречи:

На сегодняшний день пути команд пересеклись лишь единожды. В октябре 2024 года «Родина» и «Спартак» встретились в розыгрыше Кубка России и тогда победа осталась за клубом из Костромы – 2:1.

Прогноз на матч «Родина» – «Спартак» Кострома

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом встречи хозяев поля. «Родина» располагает более качественным подбором игроков и выглядит более амбициозным коллективом. Считаем, что в этот раз москвичи смогут порадовать своих фанов победой, справившись с обороной «Спартака».

Прогноз: победа «Родины»,коэффициент – 1.74. Прогноз на точный счет – 2:0.

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Родина
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