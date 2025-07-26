27 июля 2025 года в 19:00 пройдет матч 2-го тура нового сезона в Первой лиге. Воронежский «Факел» будет принимать «Уфу».

«Факел»

Воронежцы отлично стартовали в новой кампании, добившись минимальной победы в матче со «Спартаком» из Костромы – 1:0. Перед «Факелом» стоит задача вернуться в РПЛ, и команда опытного тренера Игоря Шалимова сходу начала оправдывать звание одного из фаворитов второго по силе футбольного дивизиона России.

В 1-м туре «Факел» продемонстрировал, мягко говоря, не особо яркий футбол в атаке (лишь один удар в створ, но зато какой), однако и не позволил «Спартаку» создать ни одного по-настоящему опасного момента у своих ворот.

Последние три игры:

Спартак Кострома – Факел 0:1

Ростов – Факел 0:2

Факел – Крылья Советов 1:1

Команда Омари Тетрадзе считается одним из основных «претендентов» на понижение в классе. Прошли те времена, когда «Уфа» была грозной силой в РПЛ и сейчас «горожане» переживают не самый яркий период своей истории.

Тем не менее, клуб из Башкирии неплохо начал новую кампанию, сумев зацепиться за очки в матче со СКА из Хабаровска (1:1). Теперь «горожане» попробуют преподнести сюрприз в Воронеже.

Последние три игры:

СКА-Хабаровск – Уфа 1:1

Динамо Махачкала – Уфа 0:0

Ротор – Уфа 0:2

Очные встречи:

На сегодняшний день пути команд пересеклись лишь единожды. Было это в далеком 2013 году. Тогда соперники сыграли «товарняк», который завершился уверенной победой «Уфы» – 3:0.

Прогноз на матч «Факел» – «Уфа»

Хозяева подходят к игре в статусе явного фаворита. Считаем, что «Факел» не разочарует свою публику и добьется виктории. Можно заиграть как чистую победу, так и с форой -1.

Прогноз: победа «Факела», коэффициент – 1.55. Прогноз на точный счет – 2:0.