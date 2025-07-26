Ловчев – о «Спартаке»: «Если борешься за чемпионство, нельзя к этому приписывать фамилию Заболотного»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев недоволен, что клуб летом подписал Антона Заболотного.

«Мне совершенно непонятен трансфер Заболотного в «Спартак». Говорят: вот, он же гол забил! Ребят, это довольно средний футболист. Даже тот факт, что его когда-то вызывали в сборную… Сборная России усреднилась, там осталось мало личностей.

Когда ты заявляешь, что будешь бороться за чемпионство, сюда нельзя приписывать фамилию Заболотного. Это игрок очень средних возможностей. Какой вообще Заболотный? Он может сделать команду чемпионом? Для меня это провал всей трансферной системы «Спартака». Нонсенс!» – сказал Ловчев.