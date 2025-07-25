Осинькин заявил о готовности возглавить топ-клуб РПЛ: «Я стал сильнее»

Тренер Игорь Осинькин готов вернуться к работе. Об этом он заявил на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
– Вы чувствуете, что вы близки к тому, чтобы возглавить топ-клуб России?
– Нобель, смотри, как я тебе отвечу. Ты мне этот вопрос задавал года полтора назад примерно. С учeтом того, какой сложности был год в плане не футбольном, а вот в психологическом я стал сильнее.
– То есть вы готовы ещe больше?
– Да.
- Осинькин в мае покинул «Крылья Советов».
- В Самаре тренер был 5 лет.
- Именно Осинькин вернул «Крылья Советов» в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»