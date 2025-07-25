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  • «Это ужас»: Шпилевский – после поражения от «Крыльев Советов»

«Это ужас»: Шпилевский – после поражения от «Крыльев Советов»

Сегодня, 23:22

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

  • У «Пари НН» на старте сезона РПЛ 2 поражения подряд.
  • Следующий соперник – «Локомотив».
  • Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

«В первую очередь спасибо нашим болельщикам, которые приехали на игру с «Крыльями», проделав немалый путь до Самары. Благодарим их за поддержку! После игры анализировали с тренерским штабом: в двух матчах пропустили пять мячей, но не могу ребятам предъявить какую-то системную ошибку.

Поэтому проигрывать после таких нелепостей, которые произошли в игре с «Крыльями», это ужас. Думаю, что мы не заслужили такого исхода. Но я ребятам сказал: такие вещи, к сожалению, часть процесса перестройки. Когда ты меняешь привычки, это неизбежно.Так называемые специалисты сейчас будут хейтить нас, но кто был в шкуре тренера, тот понимает, что когда меняешь стиль игры, то подобные поражения могут случаться. Хочется сказать спасибо ребятам за старание, за то, что они хотели, бежали. Думаю, до 70-75 минуты мы выглядели свежее, создавали моменты.

Также мне понравился первый тайм. Но когда пропускаешь такие мячи, рассчитывать на положительный результат сложно. Хотя надо отдать должное Вадиму Ракову, который феноменально попал в створ. Мы же продолжим работать, другого выхода нет. Не опускаем нос, нужно держать голову выше. Проанализируем этот матч и будем двигаться вперед. «Крыльям Советов» удачи», – сказал Шпилевский.

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Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Крылья Советов Шпилевский Алексей
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