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  • Ловчев: «Не удивлюсь, если Дзюба будет играть до 40 лет, он зарабатывает на дальнейшую жизнь»

Ловчев: «Не удивлюсь, если Дзюба будет играть до 40 лет, он зарабатывает на дальнейшую жизнь»

Сегодня, 22:55

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о фигуре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба – очень заметный игрок. Каждый год он всем всe доказывает, в какую бы команду ни приходил. В «Томи» забивал, в «Ростове» – везде показывал, что он мастер. Вопрос в том, есть ли у Дзюбы желание и силeнки играть дальше. Но как только он скажет, что закончил карьеру, никто копеечку давать не будет. Сейчас Артeм зарабатывает на дальнейшую жизнь, поэтому не удивлюсь, если будет играть и до 40 лет.

Даже сейчас Дзюба – заметная фигура среди нападающих. Причeм в довольно среднем «Акроне». Он везде доказывал и в этом сезоне тоже забьeт свои голы. Если завтра уйдeт, кто будет кормить семью? Я много людей видел, которые сначала были заметны, а потом побирались. Все думали, что не потеряются после карьеры. Когда заканчиваешь, надежда одна – на сберкнижку», – сказал Ловчев.

  • В августе Дзюбе исполнится 37 лет.
  • Контракт с «Акроном» действует до конца сезона.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Ловчев Евгений
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