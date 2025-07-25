Мендель из «Балтики» охарактеризовал Талалаева

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель поделился впечатлениями от главного тренера Андрея Талалаева.
– Когда с Талалаевым разговариваешь один на один, он совсем другой, вообще не такой, как на бровке или пресс-конференциях. Он очень спокойный, с ним обо всeм можно поговорить. Но бывают моменты на тренировках или во время матчей, когда он, конечно, может загореться, но это рабочие моменты.
– Часто разносы устраивает? На теориях или после матчей?
– Бывает, но он показывает нам наши ошибки. Все всe понимают. Это рабочие моменты.
- Талалаев принял «Балтику» по ходу минувшего сезона.
- Тренер привел команду к 1-му месту в Первой лиге.
- Завтра, 26 июля, «Балтика» сыграет со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.
Источник: Legalbet