Мендель из «Балтики» охарактеризовал Талалаева

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель поделился впечатлениями от главного тренера Андрея Талалаева.

– Когда с Талалаевым разговариваешь один на один, он совсем другой, вообще не такой, как на бровке или пресс-конференциях. Он очень спокойный, с ним обо всeм можно поговорить. Но бывают моменты на тренировках или во время матчей, когда он, конечно, может загореться, но это рабочие моменты.

– Часто разносы устраивает? На теориях или после матчей?

– Бывает, но он показывает нам наши ошибки. Все всe понимают. Это рабочие моменты.