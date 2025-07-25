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Мендель из «Балтики» охарактеризовал Талалаева

Сегодня, 22:36
1

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель поделился впечатлениями от главного тренера Андрея Талалаева.

– Когда с Талалаевым разговариваешь один на один, он совсем другой, вообще не такой, как на бровке или пресс-конференциях. Он очень спокойный, с ним обо всeм можно поговорить. Но бывают моменты на тренировках или во время матчей, когда он, конечно, может загореться, но это рабочие моменты.

– Часто разносы устраивает? На теориях или после матчей?

– Бывает, но он показывает нам наши ошибки. Все всe понимают. Это рабочие моменты.

  • Талалаев принял «Балтику» по ходу минувшего сезона.
  • Тренер привел команду к 1-му месту в Первой лиге.
  • Завтра, 26 июля, «Балтика» сыграет со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Балтика Мендель Андрей Талалаев Андрей
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Ждём победы над "Спартаком".
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