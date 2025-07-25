Агент Самошникова прокомментировал интерес «Спартака»

Алексей Бабырь, агент латераля «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался об интересе «Спартака».
«Илья проходит штатное МРТ. Сейчас он уехал с командой в Краснодар. Он готовится к игре. Первоочередное для Ильи – игра. Он восстановился после травмы и вернулся, работает в общей группе. Надеюсь, как можно быстрее увидим его на поле.
Конечно, к Илье есть интерес не только со стороны «Спартака», но и других клубов. Илья на своей позиции с российским паспортом является одним из лучших игроков, если не лучшим. Это нормально, что к нему проявляют интерес. Но всe это пока интерес. Он полноценный игрок «Локомотива» и готовится к сезону», – сказал Бабырь.
- По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игроку может проявить «Зенит». «Спартак» намерен выкупить Самошникова за 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
Источник: «Чемпионат»