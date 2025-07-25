«С ума сошли?»: Бубнов прокомментировал желание «Спартака» купить Пальцева

Бывший спартаковец Александр Бубнов прокомментировал интерес клуба к защитнику «Динамо Мх» Валентину Пальцеву.

«Если Аббосбек Файзуллаев 500 тысяч евро стоил, то этот столько же – не больше. Это его цена.

Какие 5 миллионов? Вы что, с ума сошли? За 5 вы можете купить бразильца какого-нибудь хорошего в оборону», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».