«Пари НН» подписал полузащитника сборной Ямайки

«Пари НН» объявил о трансфере ямайского полузащитника Реналдо Сефаса. Контракт на три года.

«До перехода в «Пари НН» Реналдо Сефас выступал на родине за «Арнетт Гарденс», позже был македонский «Шкупи», а последние два сезона провeл в турецком «Анкарагюджю», – написали нижегородцы.