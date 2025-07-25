«Пари НН» подписал полузащитника сборной Ямайки

«Пари НН» объявил о трансфере ямайского полузащитника Реналдо Сефаса. Контракт на три года.
«До перехода в «Пари НН» Реналдо Сефас выступал на родине за «Арнетт Гарденс», позже был македонский «Шкупи», а последние два сезона провeл в турецком «Анкарагюджю», – написали нижегородцы.
- За плечами футболиста Лига наций КОНКАКАФ и 11 матчей в квалификации Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
- 25-летний игрок стоит 1,3 миллиона евро.
- «Пари НН» в 19:00 мск начнет матч 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»