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«Пари НН» подписал полузащитника сборной Ямайки

Сегодня, 16:59
1

«Пари НН» объявил о трансфере ямайского полузащитника Реналдо Сефаса. Контракт на три года.

«До перехода в «Пари НН» Реналдо Сефас выступал на родине за «Арнетт Гарденс», позже был македонский «Шкупи», а последние два сезона провeл в турецком «Анкарагюджю», – написали нижегородцы.

  • За плечами футболиста Лига наций КОНКАКАФ и 11 матчей в квалификации Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
  • 25-летний игрок стоит 1,3 миллиона евро.
  • «Пари НН» в 19:00 мск начнет матч 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Трансферы Пари НН
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Semenycch
1753454851
Аргентина - Ямайка 5:0...
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