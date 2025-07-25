Мендель из «Балтики» определил, в чем «Спартак» лучше «Динамо»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель высказался о подготовке к матчу 2-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра на «Лукойл Арене» состоится 26 июля.

В 1-м туре «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

«Спартак» на старте победил «Динамо Мх» (1:0).

«Если сравнивать с «Динамо», то «Спартак» более разнообразен в своей игре. То, к чему мы готовились с «Динамо», мы все сдержали, не дали им возможности сыграть в свой футбол, который они планировали, который пропагандирует Карпин.

«Спартак» разнообразен, он может через пас выходить. С появлением Заболотного впереди – через длинные передачи. Чего ждать нашим игрокам? Сложной игры. И мы будем так же, как с «Динамо», отдаваться полностью», – сказал Мендель.