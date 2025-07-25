Смолов рассказал, как относится к Карпину

Бывший форвард «Динамо» Федор Смолов рассказал о своем отношении к главному тренеру московской команды Валерию Карпину.

Карпин возглавил «Динамо» этим летом.

В 1-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

«К Карпину отношусь максимально положительно. Удалось с ним поработать в сборной, для меня стало открытием. Видел какие-то интервью – было одно впечатление, поработал с человеком – совершенно изменилось. Вопросов нет и по тому, как по-человечески себя ведeт по отношению к ребятам, и с точки зрения требований, футбола.

Что касается матча с «Балтикой», посмотрел состав и скамейку запасных, на сегодняшний день, если так продолжится, шансов на чемпионство будто нет. Возможно, будут усиления, непонятно, уйдeт Карраскаль или нет. Но на сегодняшний день, думаю, что, какой бы тренер ни был, невозможно», – сказал Смолов.