Колосков: «Если «Динамо» не обыграет «Ростов», к Карпину будут вопросы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов».
«Динамо» обязано обыгрывать «Ростов», иначе будут вопросы к Карпину. Чтобы никакого давления не было, надо было выигрывать у «Балтики» в первом туре.
Конечно, если в первых двух турах у «Динамо» не будет ни одной победы, то такой результат можно будет считать плохим для Карпина», – сказал Колосков.
- Матч в Москве состоится 26 июля.
- Карпин до «Динамо» тренировал «Ростов».
- Ростовчане в 1-м туре уступили на выезде «Зениту» (1:2).
Источник: «РБ Спорт»