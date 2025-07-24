Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов пойдет на отчаянный шаг, если «Спартак» купит Пальцева

Бубнов пойдет на отчаянный шаг, если «Спартак» купит Пальцева

Сегодня, 21:20
5

Экс-спартаковец Александр Бубнов выступил против трансфера защитника «Динамо Мх» Валентина Пальцева в «Спартак».

«Я уйду из «Коммент.Шоу», если Пальцев окажется в «Спартаке», – сказал Бубнов в эфире шоу.

  • После победы махачкалинцев над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре минувшего сезона РПЛ футболист передал привет Бубнову, считавшему, что у «Динамо» мало шансов на 3 очка.
  • Позднее Пальцев поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу», где у него возникла перепалка с экспертом. Бубнов назвал Валентина «клоуном» и пообещал «мочить его каждую игру».
  • На этой неделе стало известно, что московский клуб ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника.

Еще по теме:
Гаджиев прояснил ситуацию с возможным трансфером Пальцева в «Спартак» 5
Экс-тренер Пальцева высказался о переходе защитника в «Спартак» 3
«Спартак» близок к подписанию 23-летнего россиянина за 4-5 миллионов 18
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1753381972
Хряки мастера по неликвидам. Понабирут как всегда черти кого, а потом не знают как бесплатно распихат по клубам Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1753382570
)) Держим пальцы..))
Ответить
jerry093
1753385049
а то что кегля заболотная, то все ок. это другое дело
Ответить
SanInstructor
1753386089
да как то пох...
Ответить
Главные новости
Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне»
23:17
1
«Барселона» лишилась тер Стегена еще на 3 месяца
22:39
Колосков: «Если «Динамо» не обыграет «Ростов», к Карпину будут вопросы»
22:03
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
21:51
6
Эза из «Челябинска» объяснился после слов «вынести «Зенит»
21:41
1
Бубнов пойдет на отчаянный шаг, если «Спартак» купит Пальцева
21:20
5
Мухин из ЦСКА прошел медосмотр для нового клуба
21:00
Непомнящий – об игроке «Зенита»: «Нет к нему уважения»
20:31
9
Казаков объяснил, почему трансфер Пиняева в ЦСКА не состоялся
20:19
ФотоНеймар сломал угловой флаг во время празднования, но гол не засчитали
19:45
4
Все новости
Все новости
Агент высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»
23:07
Камоцци объяснил низкую трансферную активность «Спартака»
22:47
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
21:30
1
Бубнов пойдет на отчаянный шаг, если «Спартак» купит Пальцева
21:20
5
Селюк рассказал о срыве трансфера Пиняева в «Жирону»
21:11
1
Мухин из ЦСКА прошел медосмотр для нового клуба
21:00
Только один игрок дисквалифицирован на 2-й тур РПЛ
20:40
2
Непомнящий – об игроке «Зенита»: «Нет к нему уважения»
20:31
9
Казаков объяснил, почему трансфер Пиняева в ЦСКА не состоялся
20:19
«Зенит» двумя словами отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
20:12
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
19:53
2
Нейросеть дала прогноз, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
19:11
9
Спартаковец Дмитриев – о матче с «Динамо Мх»: «Мы шутили: сколько еще забить, чтобы засчитали?»
18:45
3
«Спартак» отказался от аренды экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии
18:18
22
Бубнов прокомментировал отказ Пиняева ЦСКА
18:05
3
ВидеоФернандеш выбрал лучшего португальца в истории РПЛ
17:57
Стало известно, чем занимается экс-директор «Спартака» Цорн
17:48
4
Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»
17:28
20
Семин – о новичке «Зенита»: «Исключительный футболист, у которого есть все»
17:11
5
Реакция фанатов «Зенита» на интерес «Марселя» к Мантуану
16:59
Новичок «Зенита» Вега поделился впечатлениями от Петербурга
16:47
2
Мантуан может сменить «Зенит» на «Марсель»
16:36
4
ФотоУгальде, которым интересуется «ПСЖ», приехал на тренировку «Спартака» в майке с надписью «Париж»
16:14
17
Стало известно, как «Пари НН» удалось перехватить Олусегуна у «Ахмата»
15:54
5
«Динамо» предрекли рост фан-базы в Узбекистане с приходом Зайнутдинова
15:41
5
РФС запросил у клубов деньги, чтобы поднять зарплату судьям
15:32
12
За Олусегуна опасаются, что ему придется извиняться перед «Ахматом»
15:23
5
Раскрыта судьба инфраструктуры «Сочи» на фоне атаки БПЛА
15:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 