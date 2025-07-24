Бубнов пойдет на отчаянный шаг, если «Спартак» купит Пальцева

Экс-спартаковец Александр Бубнов выступил против трансфера защитника «Динамо Мх» Валентина Пальцева в «Спартак».

«Я уйду из «Коммент.Шоу», если Пальцев окажется в «Спартаке», – сказал Бубнов в эфире шоу.