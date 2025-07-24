Бубнов пойдет на отчаянный шаг, если «Спартак» купит Пальцева

Экс-спартаковец Александр Бубнов выступил против трансфера защитника «Динамо Мх» Валентина Пальцева в «Спартак».
«Я уйду из «Коммент.Шоу», если Пальцев окажется в «Спартаке», – сказал Бубнов в эфире шоу.
- После победы махачкалинцев над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре минувшего сезона РПЛ футболист передал привет Бубнову, считавшему, что у «Динамо» мало шансов на 3 очка.
- Позднее Пальцев поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу», где у него возникла перепалка с экспертом. Бубнов назвал Валентина «клоуном» и пообещал «мочить его каждую игру».
- На этой неделе стало известно, что московский клуб ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника.
Источник: «Бомбардир»