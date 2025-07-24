Бубнов прокомментировал отказ Пиняева ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался об отказе форварда «Локомотива» Сергея Пиняева ЦСКА.

«Пиняев правильно сделал. Он лидер в «Локомотиве». Игра выстроена, она идет через него.

У «Локомотива» есть скамейка, много народу. Они могут что-то выиграть. Если не РПЛ, так Кубок. Попасть в топ-3 могут. Пиняеву ничего не надо менять», – сказал Бубнов.