Бубнов прокомментировал отказ Пиняева ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался об отказе форварда «Локомотива» Сергея Пиняева ЦСКА.
«Пиняев правильно сделал. Он лидер в «Локомотиве». Игра выстроена, она идет через него.
У «Локомотива» есть скамейка, много народу. Они могут что-то выиграть. Если не РПЛ, так Кубок. Попасть в топ-3 могут. Пиняеву ничего не надо менять», – сказал Бубнов.
- Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
- ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов рублей, но без согласия игрока осуществить трансфер нельзя.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»