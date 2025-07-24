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Бубнов прокомментировал отказ Пиняева ЦСКА

Сегодня, 18:05

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался об отказе форварда «Локомотива» Сергея Пиняева ЦСКА.

«Пиняев правильно сделал. Он лидер в «Локомотиве». Игра выстроена, она идет через него.

У «Локомотива» есть скамейка, много народу. Они могут что-то выиграть. Если не РПЛ, так Кубок. Попасть в топ-3 могут. Пиняеву ничего не надо менять», – сказал Бубнов.

  • Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
  • Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
  • ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов рублей, но без согласия игрока осуществить трансфер нельзя.

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Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Пиняев Сергей Бубнов Александр
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