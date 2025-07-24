«Пари НН» подписал игрока сборной Панамы

Бывший защитник «Химок» Эдгардо Фаринья перешел в «Пари НН». Срок контракта не разглашается.
«Клуб приветствует Эдгардо в Нижнем Новгороде и желает успешной карьеры в составе «Пари НН»!» – написали нижегородцы.
- В сезоне-2024/25 Эдгардо провeл 17 матчей за подмосковные «Химки» и забил 3 мяча.
- Ранее выступал за панамские клубы «Атлетико Насьональ», «Индепендьенте Ла-Чоррера» и «Университарио», а также стал чемпионом Гватемалы в составе клуба «Мунисипаль».
- Фаринья – действующий игрок национальной сборной Панамы. В его активе – 15 матчей за главную команду страны.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»