«Пари НН» подписал игрока сборной Панамы

Бывший защитник «Химок» Эдгардо Фаринья перешел в «Пари НН». Срок контракта не разглашается.

«Клуб приветствует Эдгардо в Нижнем Новгороде и желает успешной карьеры в составе «Пари НН»!» – написали нижегородцы.