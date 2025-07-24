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  • «Арсенал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 25 июля с коэффициентом 1.85

«Арсенал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 25 июля с коэффициентом 1.85

Сегодня, 09:56

Во втором туре Первой лиги «Арсенал Тула» сыграет дома против «Шинника», находящегося в затяжном кризисе. Обе команды стартовали с потерь, но уровень текущей формы и стабильность результатов говорят в пользу хозяев, особенно учитывая недавние выступления ярославцев.

«Арсенал Тула»

«Арсенал» подошeл к старту сезона в неплохом тонусе: команда не проигрывает в 3 матчах подряд в рамках Первой лиги, в том числе сыграла вничью с крепким «КАМАЗом» (1:1). За последние 5 матчей тульский клуб забил 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 5 (1.00 в среднем), при этом стабильно поражает ворота соперников – 5 матчей подряд с голами. На домашнем стадионе команда играет уверенно и демонстрирует сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне.

«Шинник»

Форма гостей вызывает серьeзные опасения. Команда проиграла 6 матчей подряд в Первой лиге и не знает побед на протяжении 8 матчей. В стартовом туре «Шинник» дома уступил «Уралу» (0:1). Главной проблемой остаeтся оборона: 14 пропущенных в 5 матчах (в среднем 2.80), а также крайне низкая результативность – лишь 3 гола за те же 5 игр (0.60 за матч). С такими показателями «Шиннику» будет трудно претендовать даже на ничью в гостях.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 8 голов забито, 5 пропущено.
  • В среднем за игру: 1.60 гола забивает, 1.00 пропускает.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах лиги.

«Шинник»

  • Проиграл 6 последних матчей в Первой лиге.
  • Не выигрывает в 8 матчах подряд.
  • Пропускает в 13 матчах подряд.
  • В 5 играх: 3 забито, 14 пропущено.
  • В среднем за игру: 0.60 гола забивает, 2.80 пропускает.

Прогноз на матч

«Арсенал» выглядит более собранной и организованной командой. У «Шинника» серьeзные проблемы с обороной, и даже несмотря на напряжeнную историю очных встреч, именно хозяева выглядят предпочтительнее. Их атака способна воспользоваться слабой игрой ярославцев на выезде. Оптимальной ставкой выглядит победа «Арсенала», при этом есть основания ожидать и результативный матч с минимум двумя голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала Тула» – 1.85
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – 2.20
  • Победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 – 2.60
  • «Шинник» не забьeт – 2.15

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Арсенал
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