Во втором туре Первой лиги «Арсенал Тула» сыграет дома против «Шинника», находящегося в затяжном кризисе. Обе команды стартовали с потерь, но уровень текущей формы и стабильность результатов говорят в пользу хозяев, особенно учитывая недавние выступления ярославцев.
«Арсенал Тула»
«Арсенал» подошeл к старту сезона в неплохом тонусе: команда не проигрывает в 3 матчах подряд в рамках Первой лиги, в том числе сыграла вничью с крепким «КАМАЗом» (1:1). За последние 5 матчей тульский клуб забил 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 5 (1.00 в среднем), при этом стабильно поражает ворота соперников – 5 матчей подряд с голами. На домашнем стадионе команда играет уверенно и демонстрирует сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне.
«Шинник»
Форма гостей вызывает серьeзные опасения. Команда проиграла 6 матчей подряд в Первой лиге и не знает побед на протяжении 8 матчей. В стартовом туре «Шинник» дома уступил «Уралу» (0:1). Главной проблемой остаeтся оборона: 14 пропущенных в 5 матчах (в среднем 2.80), а также крайне низкая результативность – лишь 3 гола за те же 5 игр (0.60 за матч). С такими показателями «Шиннику» будет трудно претендовать даже на ничью в гостях.
Факты о командах
«Арсенал Тула»
- Забивает в 5 последних матчах подряд.
- В последних 5 играх: 8 голов забито, 5 пропущено.
- В среднем за игру: 1.60 гола забивает, 1.00 пропускает.
- Не проигрывает в 3 последних матчах лиги.
«Шинник»
- Проиграл 6 последних матчей в Первой лиге.
- Не выигрывает в 8 матчах подряд.
- Пропускает в 13 матчах подряд.
- В 5 играх: 3 забито, 14 пропущено.
- В среднем за игру: 0.60 гола забивает, 2.80 пропускает.
Прогноз на матч
«Арсенал» выглядит более собранной и организованной командой. У «Шинника» серьeзные проблемы с обороной, и даже несмотря на напряжeнную историю очных встреч, именно хозяева выглядят предпочтительнее. Их атака способна воспользоваться слабой игрой ярославцев на выезде. Оптимальной ставкой выглядит победа «Арсенала», при этом есть основания ожидать и результативный матч с минимум двумя голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Арсенала Тула» – 1.85
- Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – 2.20
- Победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 – 2.60
- «Шинник» не забьeт – 2.15