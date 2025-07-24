Во втором туре Первой лиги «Арсенал Тула» сыграет дома против «Шинника», находящегося в затяжном кризисе. Обе команды стартовали с потерь, но уровень текущей формы и стабильность результатов говорят в пользу хозяев, особенно учитывая недавние выступления ярославцев.

«Арсенал Тула»

«Арсенал» подошeл к старту сезона в неплохом тонусе: команда не проигрывает в 3 матчах подряд в рамках Первой лиги, в том числе сыграла вничью с крепким «КАМАЗом» (1:1). За последние 5 матчей тульский клуб забил 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 5 (1.00 в среднем), при этом стабильно поражает ворота соперников – 5 матчей подряд с голами. На домашнем стадионе команда играет уверенно и демонстрирует сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне.

Форма гостей вызывает серьeзные опасения. Команда проиграла 6 матчей подряд в Первой лиге и не знает побед на протяжении 8 матчей. В стартовом туре «Шинник» дома уступил «Уралу» (0:1). Главной проблемой остаeтся оборона: 14 пропущенных в 5 матчах (в среднем 2.80), а также крайне низкая результативность – лишь 3 гола за те же 5 игр (0.60 за матч). С такими показателями «Шиннику» будет трудно претендовать даже на ничью в гостях.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

Забивает в 5 последних матчах подряд.

В последних 5 играх: 8 голов забито, 5 пропущено.

В среднем за игру: 1.60 гола забивает, 1.00 пропускает.

Не проигрывает в 3 последних матчах лиги.

«Шинник»

Проиграл 6 последних матчей в Первой лиге.

Не выигрывает в 8 матчах подряд.

Пропускает в 13 матчах подряд.

В 5 играх: 3 забито, 14 пропущено.

В среднем за игру: 0.60 гола забивает, 2.80 пропускает.

Прогноз на матч

«Арсенал» выглядит более собранной и организованной командой. У «Шинника» серьeзные проблемы с обороной, и даже несмотря на напряжeнную историю очных встреч, именно хозяева выглядят предпочтительнее. Их атака способна воспользоваться слабой игрой ярославцев на выезде. Оптимальной ставкой выглядит победа «Арсенала», при этом есть основания ожидать и результативный матч с минимум двумя голами.

Рекомендованные ставки