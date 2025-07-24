«Крылья Советов» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 1.75

25 июля на «Самара-Арене» состоится матч второго тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Пари НН». Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, не набрав побед в первом туре. Этот поединок может стать ключевым в поиске позитивной динамики и выхода из кризиса, особенно для хозяев, чья безвыигрышная серия в РПЛ уже достигла восьми матчей.

«Крылья Советов»

Самарский клуб в межсезонье провeл ряд товарищеских встреч, но победы так и не добился. В официальной игре первого тура команда сыграла вничью с «Акроном» (1:1), что стало пятым подряд матчем без побед в РПЛ. При этом «Крылья» регулярно пропускают: 6 мячей за 5 последних игр, в среднем – 1.20 за матч.

В атаке ситуация также оставляет вопросы – 5 голов за 5 встреч. Команда может действовать на равных с соперниками, но пока не хватает реализации и стабильности. Психологическое давление от долгой безвыигрышной серии тоже играет свою роль.

«Пари НН»

Гости начали чемпионат с тяжeлого поражения от «Краснодара» (0:3), а до этого уступили в двух товарищеских матчах. Всего за 5 последних игр «Пари НН» забил 6 голов и пропустил 8. В среднем – 1.60 пропущенных за игру, что говорит о нестабильности в обороне.

Тем не менее команда сохраняет определeнную активность в атаке: забивает в 6 из 8 последних матчей. Особенно важным будет первый тайм, где «Пари НН» обычно начинает агрессивно, но затем теряет контроль над игрой. Очевидно, что клуб испытывает трудности в организации оборонительных действий.

Факты о командах

Без побед в 8 последних матчах

Пропускают в 5 матчах РПЛ подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Пари НН»

3 поражения подряд

Пропускают в 5 матчах РПЛ подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к игре с задачей минимизировать ошибки и прервать неприятные серии. «Крылья» играют дома, где традиционно действуют чуть увереннее, но их форма пока далека от оптимальной. У «Пари НН» есть потенциал в атаке, но линия защиты регулярно проваливается. Ожидаем осторожный старт с усилением активности после перерыва.

Самым вероятным сценарием выглядит результативная ничья или обмен голами, особенно с учeтом статистики пропущенных мячей у обеих сторон. При этом «Крылья» всe же выглядят немного организованнее и могут избежать поражения.

Рекомендованные ставки: