Колыванов оценил дебют Заболотного за «Спартак»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов оценил дебютную игру Антона Заболотного.

Нападающий провел первый матч за красно-белых в 1-м туре РПЛ против «Динамо Мх». Форвард вышел в стартовом составе и забил гол, но он был отменен.

«Заболотный провел суперматч, как он сказал после игры. Он работал на команду. Он умеет и сбрасывать, и принимать. В свои 34 года для первого матча он сыграл очень неприлично. У него не было много моментов, но он сыграл на команду», – сказал Колыванов.