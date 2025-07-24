Мостовой посоветовал Пиняеву сменить «Локомотив» на ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ Сергея Пиняева переходить из «Локомотива» в ЦСКА.

«Если ЦСКА предлагает условия лучше, то он может перейти. В футбольном плане он выиграет. У армейцев хорошая команда, неплохой подбор футболистов и Пиняев там пригодится. Как раз таких креативных футболистов не хватает ЦСКА с уходом Пьянича и Фаззулаева.

Пиняев – один из лучших наших молодых футболистов, а может и вовсе лучший. Его природа наградила такими данными, которыми он должен воспользоваться. Не пойму почему, но в «Локомотиве» его не ставили», – сказал Мостовой.