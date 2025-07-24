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Мостовой посоветовал Пиняеву сменить «Локомотив» на ЦСКА

Сегодня, 09:18
3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ Сергея Пиняева переходить из «Локомотива» в ЦСКА.

«Если ЦСКА предлагает условия лучше, то он может перейти. В футбольном плане он выиграет. У армейцев хорошая команда, неплохой подбор футболистов и Пиняев там пригодится. Как раз таких креативных футболистов не хватает ЦСКА с уходом Пьянича и Фаззулаева.

Пиняев – один из лучших наших молодых футболистов, а может и вовсе лучший. Его природа наградила такими данными, которыми он должен воспользоваться. Не пойму почему, но в «Локомотиве» его не ставили», – сказал Мостовой.

  • ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов рублей.
  • 20-летний россиянин отказался от предложения армейцев, он хочет играть в Европе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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boris63
1753338268
У Армейцев возможности больше побороться за медальки, а там глядишь и Европа будет ближе.
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FFR
1753338652
Я тоже думаю, что лучше бы он перешёл, ЦСКА выглядит предпочтительней.
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