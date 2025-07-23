Степашин дал совет Смолову: «Футболист должен уходить вовремя, как балерина»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем нападающего Федора Смолова.
«Есть такое понятие, в свое время его сформулировал генерал Де Голль, когда был президентом Франции, и вынес вопрос на референдум по студентам в 1967 году. И проиграл. Зная, что он проиграет. Хотя у него еще оставалось время поработать президентом.
Он сказал, что руководитель (в данном случае будем говорить, футболист) должен уходить вовремя, как и балерина. Это не я сказал, Де Голль. Я без аналогий», – сказал Степашин.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «Комсомольская правда»