Степашин дал совет Смолову: «Футболист должен уходить вовремя, как балерина»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем нападающего Федора Смолова.

«Есть такое понятие, в свое время его сформулировал генерал Де Голль, когда был президентом Франции, и вынес вопрос на референдум по студентам в 1967 году. И проиграл. Зная, что он проиграет. Хотя у него еще оставалось время поработать президентом.

Он сказал, что руководитель (в данном случае будем говорить, футболист) должен уходить вовремя, как и балерина. Это не я сказал, Де Голль. Я без аналогий», – сказал Степашин.