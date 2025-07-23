«Локомотив» призвали убедить Пиняева перейти в ЦСКА

Автор «Чемпионата» Константин Кринский полагает, что «Локомотиву» был бы выгоден уход Сергея Пиняева в ЦСКА.

Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.

ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов рублей, но без согласия игрока осуществить трансфер нельзя.

«На месте «Локомотива» я бы топил за продажу Пиняева.

Сергей не прям уж обрушит уровень «Локо» – как будто с ним команда заняла шестое место, а без него сразу же рухнет на седьмое. Может ведь и взмыть на четвeртое.

Да и 9 мультов в европейской валюте на железной дороге просто так не валяются. Это всe ещe впечатляющая (за пределами Санкт-Петербурга) сумма по меркам РПЛ, которую за такого игрока могут впоследствии никогда больше и не предложить. Спотовая торговля в чистом виде!

Ещe 9 миллионов евро – это возможность доукомплектовать команду. Взять двух-трeх иностранцев, потому что с просачиванием в лимитные рамки проблем нет никаких.

Ну а дальше Михаила Галактионова ждeт работа по интеграции новичков, поиск свежих смыслов и всe в таком духе. Возможность встряхнуться, в конце концов.

Короче, для клуба одни плюсы», – написал Кринский.