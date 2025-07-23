Рэшфорд прокомментировал трансфер в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд высказался о трансфере. Его арендовали у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
«Барселона» – это клуб, где сбываются мечты людей.
То, что олицетворяет собой клуб, много значит и для меня. Я чувствую себя как дома, и это во многом повлияло на мой выбор.
Я чувствую, что присоединяюсь к семье», – сказал Рэшфорд.
- Английский клуб сможет выкупить форварда обратно за 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Рэшфорд был в аренде в «Астон Вилле».
- Маркус еще не играл за пределами Англии.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо