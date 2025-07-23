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Рэшфорд прокомментировал трансфер в «Барселону»

Сегодня, 20:11

Новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд высказался о трансфере. Его арендовали у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

«Барселона» – это клуб, где сбываются мечты людей.

То, что олицетворяет собой клуб, много значит и для меня. Я чувствую себя как дома, и это во многом повлияло на мой выбор.

Я чувствую, что присоединяюсь к семье», – сказал Рэшфорд.

  • Английский клуб сможет выкупить форварда обратно за 30 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Рэшфорд был в аренде в «Астон Вилле».
  • Маркус еще не играл за пределами Англии.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Рэшфорд Маркус
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