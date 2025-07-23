Рэшфорд прокомментировал трансфер в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд высказался о трансфере. Его арендовали у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

«Барселона» – это клуб, где сбываются мечты людей.

То, что олицетворяет собой клуб, много значит и для меня. Я чувствую себя как дома, и это во многом повлияло на мой выбор.

Я чувствую, что присоединяюсь к семье», – сказал Рэшфорд.