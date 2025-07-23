«Полнейший бред!»: агент Головина – о возможном возвращении игрока в Россию

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в РПЛ.
Ранее во Франции написали, что к Головину обращались российские клубы.
«Новости, которые издаeт L’Equipe, прошу не воспринимать всерьeз. Это полнейший бред, мы ни с какими клубами не контактировали, и это нам не нужно! Саша счастлив в «Монако» и готовится к сезону.
А L’Equipe уже несколько раз публиковало фейковые новости, они несут какой-то бред», – сказал Клюев.
- Ранее сообщалось, что «Монако» готово продать Головина.
- Россиянин выступает за клуб с 2018 года.
- В прошлом сезоне полузащитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.
Источник: «Советский спорт»