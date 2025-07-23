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  • «Полнейший бред!»: агент Головина – о возможном возвращении игрока в Россию

«Полнейший бред!»: агент Головина – о возможном возвращении игрока в Россию

Сегодня, 17:47

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в РПЛ.

Ранее во Франции написали, что к Головину обращались российские клубы.

«Новости, которые издаeт L’Equipe, прошу не воспринимать всерьeз. Это полнейший бред, мы ни с какими клубами не контактировали, и это нам не нужно! Саша счастлив в «Монако» и готовится к сезону.

А L’Equipe уже несколько раз публиковало фейковые новости, они несут какой-то бред», – сказал Клюев.

  • Ранее сообщалось, что «Монако» готово продать Головина.
  • Россиянин выступает за клуб с 2018 года.
  • В прошлом сезоне полузащитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
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