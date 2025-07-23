«Полнейший бред!»: агент Головина – о возможном возвращении игрока в Россию

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в РПЛ.

Ранее во Франции написали, что к Головину обращались российские клубы.

«Новости, которые издаeт L’Equipe, прошу не воспринимать всерьeз. Это полнейший бред, мы ни с какими клубами не контактировали, и это нам не нужно! Саша счастлив в «Монако» и готовится к сезону.

А L’Equipe уже несколько раз публиковало фейковые новости, они несут какой-то бред», – сказал Клюев.