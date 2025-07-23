Во Франции назвали клуб, в котором Головин хочет играть в новом сезоне

Александр Головин хочет продолжить карьеру в «Монако». Об этом сообщил L’Équipe.

«Он останется, он счастлив в «Монако», это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые нам звонили, что этим летом шансов нет.

Я уверен, что этот сезон будет намного лучше и он снова выйдет на свой лучший уровень. Физически он в порядке. Он очень усердно тренируется», – сказал источник, близкий к Головину.