Во Франции назвали клуб, в котором Головин хочет играть в новом сезоне

Александр Головин хочет продолжить карьеру в «Монако». Об этом сообщил L’Équipe.
«Он останется, он счастлив в «Монако», это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые нам звонили, что этим летом шансов нет.
Я уверен, что этот сезон будет намного лучше и он снова выйдет на свой лучший уровень. Физически он в порядке. Он очень усердно тренируется», – сказал источник, близкий к Головину.
- Ранее сообщалось, что «Монако» готово продать Головина.
- Россиянин выступает за клуб с 2018 года.
- В прошлом сезоне полузащитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.
Источник: L’Équipe