Селюк объяснил, почему Пиняеву не стоило переходить в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сорвавшийся переход Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА.

«В Европе была заинтересованность в Сергее. Пиняев и «Локомотив» тогда не были в этом заинтересованы. Сергей, наверное, и был, но клуб не хотел его тогда продавать. Думаю, Пиняев в конечном итоге окажется в Европе. Для Сергея правильно, что он отказался от перехода в ЦСКА. Если за такие деньги перейдeт к армейцам, то за меньшие его уже не отпустят. А из российского чемпионата уехать за 15-20 миллионов евро практически невозможно.

В «Локомотиве» его все знают, он играет. Его контракт скоро подойдeт к концу – большую часть денег заработает игрок и его агент. Зачем ему переходить в ЦСКА? Смысл переходить и подписывать контракт лет на пять с ЦСКА? Он закрыл бы себе дорогу в Европу – ЦСКА под санкциями», – сказал Селюк.