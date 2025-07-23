«Путь в никуда»: «Ахмат» – об ужесточении лимита на легионеров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

– Как смотрите на возможное ужесточение лимита на легионеров?

– Искусственный лимит никому не идет на пользу. Если вам нужны наши футболисты: Кисляк, Садулаев, Батраков, они должны конкурировать с более сильными игроками. Мы против искусственной конкуренции. Пускай выходят, борются и доказывают, что они сильнее. Только так они будут расти.

Если мы сейчас ограничим заявку, они будут попадать автоматически, этот путь мы уже тоже проходили. По сути это путь в никуда.

– Поднимался ли вопрос со стороны клубов?

– Мы тоже слышали со стороны Минспорта РФ. Мы против. Нельзя каждые несколько лет менять правила.