«Путь в никуда»: «Ахмат» – об ужесточении лимита на легионеров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.
– Как смотрите на возможное ужесточение лимита на легионеров?
– Искусственный лимит никому не идет на пользу. Если вам нужны наши футболисты: Кисляк, Садулаев, Батраков, они должны конкурировать с более сильными игроками. Мы против искусственной конкуренции. Пускай выходят, борются и доказывают, что они сильнее. Только так они будут расти.
Если мы сейчас ограничим заявку, они будут попадать автоматически, этот путь мы уже тоже проходили. По сути это путь в никуда.
– Поднимался ли вопрос со стороны клубов?
– Мы тоже слышали со стороны Минспорта РФ. Мы против. Нельзя каждые несколько лет менять правила.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- В РПЛ лимит существует с 2005 года.
- «Ахмат» в ближайшем туре РПЛ сыграет с ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»