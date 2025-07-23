Смородская прокомментировала возможный переход Пиняева из «Локо» в ЦСКА

Президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный Сергея Пиняева в ЦСКА. Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте 20-летнего россиянина за 900 миллионов рублей.
– Не вижу смысла в том, чтобы Пиняеву переходить в ЦСКА. Может, Сергею виден этот смысл, и он хочет поменять команду.
– Пиняеву будет тяжело уехать в Европу, если он перейдет в ЦСКА?
– Сейчас вообще российским футболистам тяжело уехать в Европу. На это направление можно не ориентироваться.
– Усилит ли Пиняев ЦСКА?
– Не знаю, вопрос спорный.
- Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»