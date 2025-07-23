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  • Смородская прокомментировала возможный переход Пиняева из «Локо» в ЦСКА

Смородская прокомментировала возможный переход Пиняева из «Локо» в ЦСКА

Сегодня, 12:55

Президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный Сергея Пиняева в ЦСКА. Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте 20-летнего россиянина за 900 миллионов рублей.

– Не вижу смысла в том, чтобы Пиняеву переходить в ЦСКА. Может, Сергею виден этот смысл, и он хочет поменять команду.

– Пиняеву будет тяжело уехать в Европу, если он перейдет в ЦСКА?

– Сейчас вообще российским футболистам тяжело уехать в Европу. На это направление можно не ориентироваться.

– Усилит ли Пиняев ЦСКА?

– Не знаю, вопрос спорный.

  • Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
  • Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Пиняев Сергей Смородская Ольга
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