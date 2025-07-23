Смородская прокомментировала возможный переход Пиняева из «Локо» в ЦСКА

Президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный Сергея Пиняева в ЦСКА. Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте 20-летнего россиянина за 900 миллионов рублей.

– Не вижу смысла в том, чтобы Пиняеву переходить в ЦСКА. Может, Сергею виден этот смысл, и он хочет поменять команду.

– Пиняеву будет тяжело уехать в Европу, если он перейдет в ЦСКА?

– Сейчас вообще российским футболистам тяжело уехать в Европу. На это направление можно не ориентироваться.

– Усилит ли Пиняев ЦСКА?

– Не знаю, вопрос спорный.