«Максимыч, не ведись!»: Пиняева отговаривают от трансфера в ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров считает, что Сергею Пиняеву не стоит менять «Локомотив» на ЦСКА.

«Пиняеву, конечно, не нужен никакой ЦСКА. Максимыч, знаю, что прочитаешь, пожалуйста, не ведись!

Но есть один человек, который может сыграть в этой истории главную роль – Максим Орешкин. Босс коней хочет видеть Пиняева в своей команде и планирует свою хотелку реализовать.

Конечно, цена в 10 миллионов евро – адекватная. Пиняев – один из лучший лотов футбола на Руси, а желание его купить демонстрирует амбиции ЦСКА.

Сергей – не только один из самых талантливых футболистов на Руси, но еще и очень адекватный, семейный и воспитанный парень. Большие бабки его не испортили, основы в него заложили правильные. Мало таких адекватных футболистов у нас, уж поверьте мне, я с ними 15 лет общаюсь», – написал Алланазаров.