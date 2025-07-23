Ветеран ЦСКА выступил против подписания Пиняева

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева. Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте 20-летнего россиянина за 900 миллионов рублей.

«В какой-то степени Пиняев может усилить команду: он скоростной игрок с неплохим дриблингом, прорывной. Но считаю, он не нужен клубу, напрасно это делается. У нас много своих ребят, воспитанников клуба.

Также мы активно используем Данила Кругового, который хорошо вписался. Пиняев разве должен занять его место? Это создаст нездоровую конкуренцию.

Не могу сказать, что Пиняев – лучший игрок России, он такого же плана, как Аббос Файзуллаев. Файзуллаев уже закончился как игрок, поэтому армейцы правильно делают, что от него избавляются за хорошие деньги. Пиняев такой же маленький, он тогда должен пахать как папа Карло», – сказал Пономарев.