ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев все ближе к трансферу в ЦСКА.

Красно-синие активировали опцию выкупа в контракте игрока. Она стоит 900 миллионов рублей.

«Теперь всe зависит от решения игрока. Если ЦСКА удастся убедить Пиняева подписать контракт, то «Локомотив» будет обязан отпустить полузащитника», – написал источник.