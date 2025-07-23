ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев все ближе к трансферу в ЦСКА.
Красно-синие активировали опцию выкупа в контракте игрока. Она стоит 900 миллионов рублей.
«Теперь всe зависит от решения игрока. Если ЦСКА удастся убедить Пиняева подписать контракт, то «Локомотив» будет обязан отпустить полузащитника», – написал источник.
- Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
- В детстве Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Чемпионат»