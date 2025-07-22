Мовсесьян описал бюджет ЦСКА одним прилагательным

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян раскрыл некоторые детали трансферной работы клуба.

– При вас ЦСКА регулярно брал новичков на флажке, под самый конец трансферного окна. Почему?

– С одной стороны, это осознанная, целенаправленная тактика. Когда у тебя скромный бюджет на трансферы, ты можешь только ждать. Даже если новички долго втягивались, ожидание окупалось: новички, как правило, давали результат.

С другой стороны, это была вынужденная ситуация. Мы говорили руководству: «Чтобы команда была более-менее вместе к первому сбору, к 30 марта нужно подтвердить финансы, до 30 апреля получить от тренера вводные и со всеми согласовать».

Вот с трансферами Кругового и Мусаева все получилось заранее и вовремя. Повторю: требования Федотова мы четко понимали, и в начале зимы я уже активно работал.