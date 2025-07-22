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  • Червиченко: «Это короночка «Спартака» – рыдать по судейству, лишь бы был повод верещать»

Червиченко: «Это короночка «Спартака» – рыдать по судейству, лишь бы был повод верещать»

Сегодня, 22:16
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недовольство клуба судейством в 1-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«Имеют право. Я просто не знаю, это теперь затея бесплатная или нет. За каждый вопрос надо заплатить, особенно если он не подтвержден.

Мы видим абсолютно тактику «Спартака»: рыдать, визжать первые пять туров о том, как их плохо судят, потом пользоваться этим беспределом следующие 20 матчей, и когда уже у всех закипает, к финишу, иметь лояльное судейство.

Это не первый год, у них уже короночка – рыдать по поводу судейства в первых турах. Главное, чтобы просто был повод верещать, а остальное неважно», – сказал Червиченко.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (9)
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1753212106
Предлагаю лишить Червиченко звания- бывший президент «Спартака».Пожизненно. Потому что такие слова может говорить только враг Спартака.
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Ilichkadr70
1753212381
Червиченко в очередной раз подтвердил менталитет хряков. Пока выигрывают-молчат! Как только, что не так - визг на всю Вселенную. Ждемс визг,...
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рылы
1753212405
ахаха! АХАХА! позор рылам!
Ответить
Spartak17
1753212428
Жирная, гнусная крыса.
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SPACE TRUCKIN
1753213019
есть ли еще кто то из бывших функционеров Спартака,ненавидящий КБ так же истово и оголтело как червиченко?сомневаюсь... молчит про все остальные клубы - Спартак ему как заноза в ж...
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k611
1753213602
Фишка Червиченко верещать на каждом шагу, что Спартак такой-секой...
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FCSpartakM
1753214299
Спартак очень давно никуда не обращался. Очередной вы(ер толстого
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