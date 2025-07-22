Червиченко: «Это короночка «Спартака» – рыдать по судейству, лишь бы был повод верещать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недовольство клуба судейством в 1-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

26 июля «Спартак» примет «Балтику».

«Имеют право. Я просто не знаю, это теперь затея бесплатная или нет. За каждый вопрос надо заплатить, особенно если он не подтвержден.

Мы видим абсолютно тактику «Спартака»: рыдать, визжать первые пять туров о том, как их плохо судят, потом пользоваться этим беспределом следующие 20 матчей, и когда уже у всех закипает, к финишу, иметь лояльное судейство.

Это не первый год, у них уже короночка – рыдать по поводу судейства в первых турах. Главное, чтобы просто был повод верещать, а остальное неважно», – сказал Червиченко.