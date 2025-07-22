Владелец «Акрона» описал Дзюбу двумя словами

Павел Морозов, владелец «Акрона», поделился впечатлениями от выступления нападающего команды Артема Дзюбы.

– Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление команды, угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой.

– Были ли опасения, что летом Артем может уйти?

– Мы точно знали, что он не будет заканчивать. Но определенные опасения были. Провели переговоры, достаточно быстро договорились. Все удачно.