Экс-тренер Пальцева высказался о переходе защитника в «Спартак»

Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, ранее работавший с Валентином Пальцевым, отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Динамо Мх» в «Спартак».

Ранее стало известно, что московский клуб ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника.

Сумма трансфера может составить 4-5 млн евро.

«Точно не удивлeн прогрессом Пальцева. Когда много лет назад мы хотели забрать Валентина, уже тогда было понятно, что при должном отношении этот футболист может играть в РПЛ. Он прогрессировал за время с нами, стал лучшим игроком Первой лиги. Он не просто так уехал в РПЛ, где зарекомендовал себя и получил вызов в сборную. Он не единственный, кто проходит такой путь. Сейчас самое подходящее время, если есть такая возможность.

Когда футболист переходит в новую команду, никто не знает, получится у него или нет. Тут главное, чтобы не было травмы и получил доверие тренера. На футбольном поле у Пальцева много хороших качеств. Если Валентин попадeт в поток, то сможет себя зарекомендовать и стать ещe лучше», – сказал Ахметзянов.