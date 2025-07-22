В «Ахмате» высказались об интересе ЦСКА к Садулаеву

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не ведет переговоров о трансфере вингера Лечи Садулаева в ЦСКА.

«Лечи – игрок «Ахмата». У него долгосрочный контракт с клубом. Не знаю, что с его трансфером. Спрашивайте у журналистов, которые пишут. Переговоров с ЦСКА нет, позавчера он был с капитанской повязкой», – сказал Айдамиров.

В прошлом сезоне 25-летний Садулаев провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи. Он также сыграл за грозненцев в 1 встрече в текущем сезоне.