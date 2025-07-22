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  • Федотов проанализировал судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Федотов проанализировал судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Сегодня, 10:28
8

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал работу Василия Казарцева на матче 1-го тура «Спартак»«Динамо Мх» (1:0).

«Первый момент – наступ на ногу Умярову. Здесь вопрос в том, что такое игра в мяч. Эпизод сложный: две ноги близко, игрок «Динамо» видит Умярова и, по мне, просто касается мяча, а не играет в него. Казарцев же, видимо, сказал Фисенко на ВАР, что это игра в мяч, а тот увидел на повторе контакт и не вмешался. Для меня это не игра в мяч. Это неназначенный 11-метровый. Департамент может сказать, что для них это игра в мяч, и тоже будут по-своему правы. Но я согласиться с такой трактовкой не могу.

Следующий момент – игра рукой защитника «Динамо» на 25-й минуте. Казарцева позвали к монитору, потому что он не видел руку. Игрок «Спартака» перекрывал ему обзор. Но сам контакт и единоборство арбитр точно видел, как и движение рукой. В игре для него это оказалось не нарушением. После повтора Казарцев назначил штрафной в пользу «Динамо». Я не могу сказать, что он неправ. Действительно, рука Мангаша двигалась вперeд, и, возможно, из-за этого мяч попал в руку соперника. Но я бы, исходя из планки единоборств Казарцева, продолжил игру после контакта и назначил 11-метровый за игру рукой.

На 45+6-й минуте Казарцев отменил гол «Спартака», потому что Денисов блокировал вратаря. Здесь неважно, кто первым коснулся голкипера. Важно, что Денисов на него влиял, а это запрещено. Так что гол отменeн совершенно правильно.

На 44-й минуте были все основания показать вторую жeлтую игроку «Динамо» Аззи за грубую игру. Казарцев ушeл на внушение. Я понимаю, есть рекомендация не притягивать за уши то, что можно вывести на управление. Говорят, Казарцев предупредил игрока, что-то ему сказал. Но это так не работает. Проблема в том, что Казарцев поднял планку единоборств, а потом опустил еe. И при удалении в начале второго тайма он просто поймал Аззи. «Я тебя не удалил там – удалю здесь». Для судьи это непрофессионально. Департамент поддержит Казарцева, потому что Аззи надо было удалять ещe в первом тайме. Но я не считаю, что это правильно. Понижение планки – это всегда плохо.

Момент с жeлтой Маркиньосу за игру рукой сравнивают с эпизодом из первого тайма, потому что Казарцев дал для этого повод. Сначала для него такие толчки вписывались в планку, потом нет. По-судейски он правильно наказал Маркиньоса за игру рукой. Фола со стороны защитника не было – это нормальная борьба. Маркиньос же до мяча всe равно не дотягивался, понимал это и поэтому дорисовывал», – сказал Федотов.

  • Болельщики «Спартака» оскорбляли Казарцева по ходу матча.
  • Петербуржец судит РПЛ более 10 лет.
  • «Спартак» в следующем туре примет «Балтику».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Федотов Игорь Казарцев Василий
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Комментарии (8)
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Спартaк
1753169912
гнать такого судью поганной метлой
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FCSpartakM
1753171742
По Умярову- такой наступ-это ЖК. В центре поля такие на ура дают,даже если мяча коснулся По Мангашу -смех. Мы млн более существенных толчков видели. Тут вмешательство Мангаша на Аззи никак не повлияло.В динамике он же ничего не свистнул, потому что для него это была нормальная игра. Но если в итоге тут фол, почему такой же легковесный толчок не фол на Марки? Сам защ МХЧ в эфире Матч ТВ сказал, что судья такие моменты должен трактовать одинаково(!). То есть либо фол там и там, либо нет, там и там. По Денисову- странно писать о каком-то давлении, когда он стоял на месте и скорее его защ МХЧ притянул к вратарю, который пятился. Это вратарская ошибка и неправильная игра оборонщика. За уши притянутый фол. По 2ЖК, уже раньше писал, Казарцев сам себя подставил, не показав ЖК еще в первом тайме и просто нашел повод за любой фол удалить игрока.
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Good_win_ФКСМ
1753172598
и тем не менее, к сожалению, бом.жи "отмажут" эту нечисть - оно им нужно, т.к. свое - болотное. да и Спартак не каждый свистун открыто убивает - этому да безбороду все нипочем, знают, что заднеприводные отмажут...
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alefreddy
1753173341
вот уже подвижки пошли но на комиссию болотные надавят и отмажут арбитра-только один эпизод с Барко признают
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VVM1964
1753180334
Короче - планка в руках "Фемиды" была была неравновесной и "почему-то" всё время склонялась в одну сторону !( ПОЧЕМУ ? - вот на этот вопрос нам никто не ответит, можно каждому лишь догадаться или додумать самому...
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