Гассама из «Балтики» описал Талалаева двумя словами

Защитник «Балтики» Натан Гассама охарактеризовал главного тренера команды Андрея Талалаева.
«Андрей Талалаев – отличный тренер и очень любит свою работу. У него сильный характер и благодаря этому у нас получается достойно играть. Да, мы можем лично с ним пообщаться, когда действительно есть что обсудить один на один. Беседуем о целях команды, о том, чем лично я могу помочь на поле.
В целом, к главному тренеру можно обратиться по любому вопросу. Последний раз мы общались на тему тактических перестроений. Андрей Талалаев объяснял, как я должен располагаться и где обязан встречать соперника», – сказал француз.
- Талалаев принял «Балтику» по ходу прошлого сезона.
- Тренер привел команду к победе в Первой лиге.
- Ближайший соперник «Балтики» – «Спартак» (26 июля).
Источник: «Матч ТВ»