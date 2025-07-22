Гассама из «Балтики» описал Талалаева двумя словами

Защитник «Балтики» Натан Гассама охарактеризовал главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Андрей Талалаев – отличный тренер и очень любит свою работу. У него сильный характер и благодаря этому у нас получается достойно играть. Да, мы можем лично с ним пообщаться, когда действительно есть что обсудить один на один. Беседуем о целях команды, о том, чем лично я могу помочь на поле.

В целом, к главному тренеру можно обратиться по любому вопросу. Последний раз мы общались на тему тактических перестроений. Андрей Талалаев объяснял, как я должен располагаться и где обязан встречать соперника», – сказал француз.