Гурцкая прокомментировал возможный трансфер Пиняева в ЦСКА

Агент, блогер Тимур Гурцкая оценил потенциальный трансфер Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА.

«Что выигрывает Пиняев от перехода в ЦСКА? Он лично ничего не выигрывает. Если только зарплату ему дадут огромную. Он хочет в Европу, а смена «Локо» на ЦСКА ничего ему не даст», – сказал Гурцкая.