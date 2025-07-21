Гурцкая прокомментировал возможный трансфер Пиняева в ЦСКА

Агент, блогер Тимур Гурцкая оценил потенциальный трансфер Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА.
«Что выигрывает Пиняев от перехода в ЦСКА? Он лично ничего не выигрывает. Если только зарплату ему дадут огромную. Он хочет в Европу, а смена «Локо» на ЦСКА ничего ему не даст», – сказал Гурцкая.
- Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
- В детстве Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»