«Спартак» обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с «Динамо Мх»

В пресс-службе «Спартака» рассказали, что написали обращение в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

Единственный гол забил Маркиньос.

С 53-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

«Обратились в ЭСК по пяти эпизодам в матче «Спартак» – «Динамо» Махачкала: неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове (наступ) на 7‑й минуте;

неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25‑й минуте (в единоборстве с Мангашем);

непоказанная вторая желтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44‑й минуте;

отмененный гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за якобы фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх;

неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51‑й минуте (толчок в спину и лишение явной возможности забить гол)» – сказали в «Спартаке».