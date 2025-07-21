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«Спартак» обратился в ЭСК по 5 эпизодам матча с «Динамо Мх»

Сегодня, 19:44
22

В пресс-службе «Спартака» рассказали, что написали обращение в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

  • Единственный гол забил Маркиньос.
  • С 53-й минуты «Спартак» был в большинстве.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

«Обратились в ЭСК по пяти эпизодам в матче «Спартак» – «Динамо» Махачкала: неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове (наступ) на 7‑й минуте;

неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25‑й минуте (в единоборстве с Мангашем);

непоказанная вторая желтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44‑й минуте;

отмененный гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за якобы фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх;

неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51‑й минуте (толчок в спину и лишение явной возможности забить гол)» – сказали в «Спартаке».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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Комментарии (22)
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alefreddy
1753116714
ЭСК болотных отмажет арбитра признает максимум один эпизод
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fakeid
1753116800
пц, позорище) вам и так купленный судейка сделал результат +3 очка в копилку - всё равно визжат! говорят, что платили за левые пены и удаление - а их обманули и подарили только удаление у соперника! требуют вернуть часть гонорара казарцеву, иначе обратятся в оон, лозанну и комитет по защите свиней!
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Кривая да нелёгкая
1753117412
В Тушино ныть...
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FWSPM
1753119174
интересно послушать как этого клоуна питерского будут отмазывать
Ответить
zigbert
1753119666
Ждать что то существенное в пользу Спартака маловероятно. Хотя бы отменили жк Маркиньосу.
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Янвapь 62
1753121035
Над выгребными кучами тарасофки зарево от взрывающихся свинских пуканов
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Дубина
1753123116
Газпром сделает фффсе как надо!!
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ziborock
1753124499
Казарцева депортировать обратно в Питер, желательно в Кресты, либо сделать невыездным!
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anatolich72
1753126061
Да, тяжело будет ЭСК отмазываться. Хотя им хоть нассать в глаза всё пофигу.
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