Канчельскис предсказал, на сколько очков «Зенит» обгонит «Спартак» по итогам сезона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил составы «Зенита» и «Спартака».

«На сегодняшний день «Спартак» и «Зенит» – команды разного уровня. У Семака лучший состав в чемпионате. Индивидуально игроки «Зенита» сильнее футболистов «Спартака».

Думаю, в состав сине-бело-голубых из нынешнего «Спартака» вошли бы только 2-3 игрока. И то не факт, что они бы играли в основе. «Зенит» опередит «Спартак» минимум на 9 очков по итогам сезона и станет чемпионом», – сказал Канчельскис.