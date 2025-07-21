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  • Канчельскис предсказал, на сколько очков «Зенит» обгонит «Спартак» по итогам сезона

Канчельскис предсказал, на сколько очков «Зенит» обгонит «Спартак» по итогам сезона

Сегодня, 17:27
8

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил составы «Зенита» и «Спартака».

«На сегодняшний день «Спартак» и «Зенит» – команды разного уровня. У Семака лучший состав в чемпионате. Индивидуально игроки «Зенита» сильнее футболистов «Спартака».

Думаю, в состав сине-бело-голубых из нынешнего «Спартака» вошли бы только 2-3 игрока. И то не факт, что они бы играли в основе. «Зенит» опередит «Спартак» минимум на 9 очков по итогам сезона и станет чемпионом», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» в 1-м туре одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1).
  • «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Динамо Мх» (1:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Зенит Канчельскис Андрей
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Комментарии (8)
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FROLL007
1753108412
Что сравнивать чемпионский Зенит и глубоких середняков. Гыгыгы
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Иван Петров 1986
1753109296
Еще одна гадалка нарисовалась. Откуда ты знаешь? Придурок.
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NewLife
1753112286
Опустившийся дебил фантазирует для помоечного интернет сортира.))
Ответить
...уефан
1753112376
...бухай дальше! Ещё неизвестно будешь ли ты адекватно воспринимать окружающий мир, когда будет итоговая таблица чемпионата сверстана...
Ответить
zigbert
1753113508
Не слишком ли он самоуверен?
Ответить
FCSpartakM
1753115506
сколько раз это другого уровня состав выиграл у Спартака в том сезоне? И при каком уровне игры?
Ответить
nik55
1753115669
трепло
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FWSPM
1753115773
оракул из брянска все никак не уймется...ничего в конце сезона над этим клоуном все вместе поржем
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