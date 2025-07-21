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Колыванов назвал фаворита сезона в РПЛ

Сегодня, 17:24
1

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ. Петербуржцы уступали до 67-й минуты.

«Непросто входить в чемпионат. «Ростов» хоть и обновился, но люди там поигравшие и созревшие. Знают, что от них требуется на футбольном поле. Они действуют без боязни, жестковато. Первый тайм для «Зенита» получился непростым, однако во втором нагнетали. Семак угадал с заменами. Нужно было вносить поправки.

У «Зенита» большой потенциал. Сейчас они сыграются, найдут связи, наберут форму пооптимальнее. Это первый фаворит сезона РПЛ», – сказал Колыванов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Колыванов Игорь
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Комментарии (1)
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boris63
1753109379
Фаворит у всех один как и в прошлом сезоне, только итог будет другой как и в прошлом сезоне.
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