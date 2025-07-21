Игрок «Динамо» сказал, что поменялось в клубе с приходом Карпина

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об изменениях в клубе в межсезонье. Московскую команду возглавил главный тренер Валерий Карпин.

– Что изменилось с приходом Карпина в команде?

– Поменялось все. Вообще все. У Лички есть свои качества, но с Карпиным есть серьезные изменения, на мой взгляд. Но мы работаем вместе только месяц, и этого мало. Уверен, команда станет лучше.