Игрок «Динамо» сказал, что поменялось в клубе с приходом Карпина

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об изменениях в клубе в межсезонье. Московскую команду возглавил главный тренер Валерий Карпин.
– Что изменилось с приходом Карпина в команде?
– Поменялось все. Вообще все. У Лички есть свои качества, но с Карпиным есть серьезные изменения, на мой взгляд. Но мы работаем вместе только месяц, и этого мало. Уверен, команда станет лучше.
- «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре РПЛ.
- Следующий матч команда проведет против «Ростова».
Источник: «РБ Спорт»