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  • Медведев: «Ростов» играл с «Зенитом» так, будто у них судьба решается»

Медведев: «Ростов» играл с «Зенитом» так, будто у них судьба решается»

Сегодня, 14:53
3

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал старт команды в новом сезоне. Петербуржцы в 1-м туре одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1).

«Очень непростая победа, волевая. В первом тайме играли на первой-второй скорости, а «Ростов» играл очень организованно – и в обороне, и прессинговал, что привело к ошибке. Она напрашивалась, поскольку из под прессинга выходили плохо. Но вторая половина матча была совершенно другой – скорость движения и футбольной мысли была совершенно другой, что и привело к острым атакам, голам.

Начало сезона очень непростое. Думаю, что и дальше будет очень непросто. Против «Зенита» все выходят с особым настроением. «Ростов» вчера играл так, будто у них судьба команды решается. Это, думаю, и привлекает болельщиков ходить на матчи и смотреть футбол.

Три очка лучше, чем одно или ноль очков. Но помимо очков команда много в чем еще должна прибавить», – сказал Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Медведев Александр
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Комментарии (3)
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FROLL007
1753100065
На Зенит все выходят как на последний бой. Гыгыгы
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Ilichkadr70
1753101686
Если бы Зенит играл как Ростов, то была бы очень интересная, захватывающая игра. Пока игра не впечатляет от слова совсем.
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