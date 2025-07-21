Медведев: «Ростов» играл с «Зенитом» так, будто у них судьба решается»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал старт команды в новом сезоне. Петербуржцы в 1-м туре одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1).

«Очень непростая победа, волевая. В первом тайме играли на первой-второй скорости, а «Ростов» играл очень организованно – и в обороне, и прессинговал, что привело к ошибке. Она напрашивалась, поскольку из под прессинга выходили плохо. Но вторая половина матча была совершенно другой – скорость движения и футбольной мысли была совершенно другой, что и привело к острым атакам, голам.

Начало сезона очень непростое. Думаю, что и дальше будет очень непросто. Против «Зенита» все выходят с особым настроением. «Ростов» вчера играл так, будто у них судьба команды решается. Это, думаю, и привлекает болельщиков ходить на матчи и смотреть футбол.

Три очка лучше, чем одно или ноль очков. Но помимо очков команда много в чем еще должна прибавить», – сказал Медведев.