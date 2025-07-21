Корнеев назвал четыре позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что «Спартаку» нужно сделать еще несколько трансферов.

«Непонятно, почему до сих пор не произошло [трансферов]. «Спартак» везде опаздывает. Думаю, что команде нужен один центральный защитник. Еще один нападающий. У них кто? Заболотный и Угальде только? Ливай Гарсия не нападающий. Мы это знаем. Нам продавали его, как нападающего, но он всегда больше с фланга действует. И игрок в среднюю зону нужен. Да и на правом краю в защите есть проблема», – сказал Корнеев.